39 очков Макси не спасли «Филадельфию» от поражения «Денверу»
01:58
«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 115:103.
Самым результативным на паркете стал защитник «сиксерс» Тайриз Макси, набравший 39 очков.
«Денвер» с 4 победами занимает 9-е место в Западной конференции, «Филадельфия» с 7 победами — на второй строчке Востока.
НБА
Регулярный сезон
«Филадельфия» — «Денвер» — 103:115 (26:28, 25:30, 21:35, 31:22)
9 января.
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