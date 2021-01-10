39 очков Макси не спасли «Филадельфию» от поражения «Денверу»

«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 115:103.

Самым результативным на паркете стал защитник «сиксерс» Тайриз Макси, набравший 39 очков.

«Денвер» с 4 победами занимает 9-е место в Западной конференции, «Филадельфия» с 7 победами — на второй строчке Востока.

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Денвер» — 103:115 (26:28, 25:30, 21:35, 31:22)

9 января.