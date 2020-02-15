39-летний Поу Газоль планирует попасть на Олимпиаду и вернуться в НБА

Испанский центровой Поу Газоль надеется сыграть на Олимпиаде в Токио и вернуться в НБА. 39-летний баскетболист не выходил на площадку с марта 2019 года. Прошедшим летом он подписал контракт с «Портлендом», но в ноябре покинул команду, не сыграв ни одного матча.

— Сейчас я восстанавливаюсь после травмы, — цитирует ESPN Газоля-старшего. — Я прохожу реабилитацию и сосредоточен на лечении ноги, чтобы снова сыграть. Возможно, я завершу карьеру, это исключать нельзя.