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39-летний Поу Газоль планирует попасть на Олимпиаду и вернуться в НБА

09:33

Испанский центровой Поу Газоль надеется сыграть на Олимпиаде в Токио и вернуться в НБА. 39-летний баскетболист не выходил на площадку с марта 2019 года. Прошедшим летом он подписал контракт с «Портлендом», но в ноябре покинул команду, не сыграв ни одного матча.

— Сейчас я восстанавливаюсь после травмы, — цитирует ESPN Газоля-старшего. — Я прохожу реабилитацию и сосредоточен на лечении ноги, чтобы снова сыграть. Возможно, я завершу карьеру, это исключать нельзя.

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