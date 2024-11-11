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Сегодня, 13:33

39-летний Леброн Джеймс стал самым возрастным автором двух трипл-даблов подряд в НБА

Руслан Минаев
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«Лейкерс» дома победили «Торонто» (123:103) в матче регулярного чемпионата НБА.

Форвард хозяев Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 19 очков, 10 подборов и 16 передач. 39-летний американец оформил второй подряд трипл-дабл и стал самым возрастным автором такого достижения.

Всего за карьеру Джеймс сделал 114 трипл-даблов, что является 5-м результатом в истории лиги. Рекордсменом является защитник «Денвера» Рассел Уэстбрук — 199.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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