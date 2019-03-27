38 очков Уокера помогли "Шарлотт" обыграть "Сан-Антонио"

"Шарлотт" в овертайме выиграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА (125:116). "Хорнетс" одержал четвертую победу кряду.

В других встречах "Бостон" на выезде обыграл "Кливленд" (116:106), прервав четырехматчевую серию поражений, а "Торонто" выиграл у "Чикаго" (112:103).

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Бостон" - 106:116 (27:32, 24:25, 30:31, 25:28)

К: Секстон (24), Кларксон (18), Осман (15).

Б: Смарт (21), Тейтум (21), Хорфорд (19).

"Шарлотт" - "Сан-Антонио" - 125:116 ОТ (29:23, 26:36, 27:21, 24:26, 19:10)

Ш: Уокер (38 + 11 передач), Бэйкон (24), Камински (15 + 10 подборов).

С: Дерозан (30), Олдридж (20 + 15 подборов), Белинелли (17 + 10 подборов).

"Торонто" - "Чикаго" - 112:103 (26:18, 30:23, 29:31, 27:31)

Т: Пауэлл (20), Ибака (16), Лаури (14), Леонард (14).

Ч: Селден (20), Харрисон (15), Арчидиаконо (13).