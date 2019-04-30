"Денвер" обыграл "Портленд" (121:113) в первом матче серии четвертьфинала плей-офф НБА. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Дэмиэн Лиллард – 39 очков. Счет в серии стал: 1-0 в пользу "Наггетс".

В составе "Денвера" 37 очков набрал центровой Никола Йокич.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

"Денвер" – "Портленд" – 121:113 (32:32, 26:23, 35:29, 28:29)

30 апреля.

Счет в серии: 1-0.

"Д": Йокич (37+9), Мюррей (23), Миллсэп (19).

"П": Кантер (26), Макколлум (16), Лиллард (39), Худ (17).

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