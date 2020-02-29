37 очков Карри не спасли «Даллас» от поражения

«Мемфис» проиграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (101:104). «Гризлиз» потерпели пятое поражение кряду.

В другой встрече 37 очков Стефена Карри не спасли «Даллас» от поражения.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Сакраменто» — 101:104 (30:21, 17:29, 28:31, 26:23)

М: Брукс (32), Морант (20 + 11 передач), Валанчюнас (13 + 25 подборов).

С: Фокс (25), Джайлс (16), Хилд (14).

«Майами» — «Даллас» — 126:118 (31:31, 32:24, 25:38, 38:25)

М: Батлер (26), Робинсон (24), Нанн (16).

Д: Карри (37), Порзингис (24 + 13 подборов), Дончич (23 + 10 передач).