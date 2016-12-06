37 очков Хардена позволили "Хьюстону" одолеть "Бостон" с разницей "+1"

"Хьюстон" нанес поражение "Бостону" в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 107:106. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 37 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
"Хьюстон" – "Бостон" – 107:106 (26:17, 32:31, 19:35, 30:23)
Х: Харден (37), Гордон (19), Ариза (15).
Б: Хорфорд (21), Томас (20), Брэдли (16 + 10 подборов).
"Чикаго" – "Портленд" – 110:112 (32:29, 25:36, 30:21, 23:26)
Ч: Уэйд (34), Батлер (26), Миротич (18).
П: Лиллард (30), Макколлум (24), Крэбб (17).
"Милуоки" – "Сан-Антонио" – 96:97 (24:26, 24:9, 25:36, 23:26)
М: Паркер (23), Адетокумбо (22 + 11 подборов), Телетович (11).
С: Леонард (21), Олдридж (18), П. Газоль (15).
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17:52 6 декабря