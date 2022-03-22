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Сегодня, 05:20

37 очков Дюранта принесли «Бруклину» победу над «Ютой», «Майами» уступил «Филадельфии»

Сергей Разин
корреспондент
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«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Юту» со счетом 114:106.

Самым результативным на паркете сталфорвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 37 очков.

После этого матча «Бруклин» с 38 победами занимает восьмое место в Восточной конференции, «Юта» с 45 победами — на четвертой строчке Запада.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Юта» — 114:106

«Филадельфия» — «Майами» — 113:106

«Детройт» — «Портленд» — 115:119

22 марта.

БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Майами Хит
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Юта Джаз
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