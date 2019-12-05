37 очков Батлера не спасли «Майами» от поражения в игре с «Бостоном»
05:56
«Бостон» на своем паркете переиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА (112:93). Форвард «Хит» Джимми Батлер набрал 37 очков.
В другой встрече «Атланта» уступила «Бруклину» ( 118:130), несмотря на 39 очков разыгрывающего защитника Трэя Янга.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Майами» — 112:93 (20:28, 32:16, 30:25, 30:24)
Б: Браун (31), Уокер (28), Тейтум (19).
М: Батлер (37), Олиник (12).
«Атланта» — «Бруклин» — 118:130 (26:22, 21:34, 35:35, 36:39)
А: Янг (39 + 10 передач), Реддиш (25), Джонс (20).
Б: Темпл (27), Динуидди (24), Принс (23).
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