37 очков Батлера не спасли «Майами» от поражения в игре с «Бостоном»

«Бостон» на своем паркете переиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА (112:93). Форвард «Хит» Джимми Батлер набрал 37 очков.

В другой встрече «Атланта» уступила «Бруклину» ( 118:130), несмотря на 39 очков разыгрывающего защитника Трэя Янга.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Майами» — 112:93 (20:28, 32:16, 30:25, 30:24)

Б: Браун (31), Уокер (28), Тейтум (19).

М: Батлер (37), Олиник (12).

«Атланта» — «Бруклин» — 118:130 (26:22, 21:34, 35:35, 36:39)

А: Янг (39 + 10 передач), Реддиш (25), Джонс (20).

Б: Темпл (27), Динуидди (24), Принс (23).

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