36 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения в матче с «Бруклином»

«Бруклин» на своем паркете обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (123:116). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 36 очков.

В других встречах «Индиана» выиграла у «Кливленда» (102:95), а «Орландо» уступил «Милуоки» (91:123).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Хьюстон» — 123:116 (24:33, 37:26, 34:24, 28:33)

Б: Принс (27 + 12 подборов), Леверт (25), Ирвинг (22 + 10 передач).

Х: Харден (36), Уэстбрук (27), Хауз (15).

«Орландо» — «Милуоки» — 91:123 (27:31, 14:31, 30:26, 20:35)

О: Фурнье (19), Вучевич (14), Гордон (11), Айзек (11), Росс (11).

М: Адетокунбо (29 + 14 подборов), Бледсо (18), Миддлтон (16).

«Индиана» — «Кливленд» — 102:95 (19:26, 23:11, 26:24, 34:34)

И: Брогдон (25), Лэмб (21 + 10 подборов), Сабонис (18 + 17 подборов).

К: Лав (22 + 17 подборов), Секстон (21), Кларксон (20).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей