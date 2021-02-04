36 очков Джорджа помогли «Клипперс» разгромить «Кливленд»

4 февраля в регулярном чемпионате НБА были сыграны очередные матчи.

«Клипперс» на выезде одолели «Кливленд» (121:99) благодаря 36 очкам форварда Пола Джорджа.

«Даллас» добился гостевого успеха над «Атлантой» (122:116). 27 очков в общий успел «Маверикс» внес словенский легионер Лука Дончич. Также «Майами» проиграл «Вашингтону» (100:103), несмотря на 20 очков Тайлера Эрро.

НБА. Регулярный сезон

«Майами» — «Вашингтон» — 100:103 (34:31, 31:24, 17:22, 18:26)

«Кливленд» — «ЛА Клипперс» — 99:121 (25:33, 24:19, 25:36, 25:33)

«Атланта» — «Даллас» — 116:122 (22:26, 34:27, 27:35, 33:34)

4 февраля.