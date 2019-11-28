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35 очков Била помогли «Вашингтону» обыграть «Финикс»

28 ноября 2019, 07:28
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«Финикс» на своем паркете проиграл «Вашингтону» в матче регулярного чемпионата НБА (132:140). Это второе подряд поражение для «Санс».

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Вашингтон» — 132:140 (34:36, 35:38, 26:34, 37:32)

Ф: Букер (27), Рубио (18), Диалло (17 + 10 подборов).

В: Бил (35), Брайант (23), Смит (21).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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