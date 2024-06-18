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35-летний Маззулла стал шестым самым молодым тренером-чемпионом НБА

Руслан Минаев
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«Бостон» стал чемпионом НБА, обыграв «Даллас» в финальной серии плей-офф со счетом 4-1.

Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла в возрасте 35 лет стал шестым в списке самых молодых тренеров-чемпионов НБА.

В более молодом возрасте свои команды к чемпионству приводили только Алекс Ханнум (34 года, «Сент-Луис Хокс» в 1958-м), Билл Расселл (34 года, «Бостон» в 1968-м), Джордж Сенески (34 года, «Филадельфия Уорриорз» в 1956-м), Джон Кундла (32 года, «Миннеаполис Лейкерс» в 1949-м) и Бадди Дженнетт (30 лет, «Балтимор» в 1948-м).

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
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