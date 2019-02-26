34 очка Таунса принесли "Миннесоте" победу над "Чикаго"

"Миннесота" обыграла "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА - 112:105. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Тимбервулвз" Карл-Энтони Таунс, который набрал 34 очка и сделал 21 подбор.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Сакраменто" - 112:105 (19:30, 44:23, 30:27, 19:25)

М: Таунс (34+21 подбор), Роуз (20), Джонс (16).

С: Бэгли (25), Фокс (23), Бревер (12).

"Чикаго Буллз" - "Милуоки Бакс" - 106:117 (38:25, 16:38, 26:27, 26:27)

Ч: Маркканен (26+12 подборов), Лопес (26), Луваву-Кабаррот (12).

М: Миддлтон (22), Брогдон (22), Лопес (13).