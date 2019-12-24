34 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Сакраменто», «Портленд» уступил «Нью-Орлеану»

«Хьюстон» в регулярном матче НБА в овертайме переиграл «Сакраменто» со счетом 113:204.

Самым результативным на площадке стал защитник «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 34 очка.

После этого матча «Хьюстон» 20 победами располагается на третьем месте в Западной коференции, «Сакраменто» с 12 победами на 10-й строчке на Западе.

В другом матче «Нью-Орлеан» в овертайме обыграл «Портленд» (102:94).

НБА

Регулярный сезон

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 104:113 (21:37, 36:28, 22:32, 25:16)

24 декабря.

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 94:102 (31:31, 25:23, 21:28, 17:20)

24 декабря.