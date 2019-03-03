34 очка Дюранта принесли "Голден Стэйт" победу над "Филадельфией"

"Голден Стэйт" обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА - 120:117. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, набравший 34 очка.
НБА
Регулярный сезон
"Филадельфия" - "Голден Стэйт" - 117:120 (32:31, 35:24, 23:38, 27:27)
Ф: Симмонс (25+15 подборов+11 передач), Скотт (22), Батлер (21).
ГС: Дюрант (34), Карри (28), Казинс (25).
"Сан-Антонио" - "Оклахома-Сити" - 116:102 (38:25, 34:38, 20:15, 24:24)
"Даллас" - "Мемфис"" - 81:111 (21:33, 28:29, 18:28, 14:21)
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