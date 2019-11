33 очка Розира не спасли «Шарлотт» от поражения в матче с «Мемфисом»

? FINAL SCORE THREAD ?



Ja Morant (23 PTS, career-high 11 AST) hits a GAME-WINNING layup with 0.7 seconds remaining to lift the @memgrizz!



Jonas Valanciunas: 18 PTS, 13 REB

Terry Rozier: 33 PTS (ties career-high), 7 3PM, 6 AST pic.twitter.com/RxJDjzv79S