33 очка Лилларда помогли "Портленду" обыграть "Бостон"

"Мемфис" на своем паркете уступил "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НБА (107:109).

В другой встрече "Портленд" выиграл у "Бостона" (97:92), продлив победную серию. "Трэйл Блэйзерс" одержал пятую победу кряду.

НБА

Регулярный сезон

"Мемфис" - "Чикаго" - 107:109 (20:20, 26:26, 28:29, 33:34)

М: Брэдли (23), Конли (21), Валанчюнас (13), Холидэй (13)

Ч: Лавин (30), Маркканен (22 + 10 подборов), Портер (20)

"Бостон" - "Портленд" - 92:97 (24:25, 18:18, 22:31, 28:23)

Б: Ирвинг (31), Тейтум (14), Смарт (13), Хорфорд (13)

П: Лиллард (33), Харклесс (17 + 10 подборов), Нуркич (16)