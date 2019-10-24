32 очка Лилларда не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Денвером»

«Портленд» на своем паркете уступил «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА (100:108). Самым результативным игроком встречи стал разыгрвающий защитник «Трэйл Блэйзерс» Дэмиэн Лиллард.

В другой встрече «Финикс» обыграл «Сакраменто» (124:95).

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Денвер» — 100:108 (27:24, 23:30, 24:19, 26:35)

П: Лиллард (32), Уайтсайд (16 + 19 подборов), Худ (13).

Д: Йокич (20 + 13 подборов), Бартон (19), Мюррей (14).

«Финикс» — «Сакраменто» — 124:95 (25:29, 29:30, 32:17, 38:19)

Ф: Букер (22 + 10 передач), Убре (21), Эйтон (18 + 11 подборов).

С: Хилд (28), Бэгли (14 + 10 подборов), Барнс (12).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей