32 очка Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Финиксом»
«Даллас» проиграл «Финиксу» в первом матче регулярного чемпионата НБА — 102:106.
Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 32 очка.
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Даллас» — 106:102 (23:22, 30:23, 24:26, 29:31)
Ф: Букер (22), Бриджес (18), Джонсон (15).
Д: Дончич (32), Брунсон, Ричардсон, Хардэуэй-мл. (все трое — 12).
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