32 очка Бертанса не спасли «Вашингтон» от третье подряд поражения
05:50
«Шарлотт» на своем паркете обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (114:107). «Уизардз» потерпел третье поражение кряду.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Вашингтона» Давис Бертанс, набравший 32 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Вашингтон» — 114:107 (28:20, 25:28, 29:27, 32:32)
Ш: Грэм (29), Розир (17), Бриджес (16).
В: Бертанс (32), Хатимура (18 + 12 подборов), Бил (16).
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