Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

32 очка Бертанса не спасли «Вашингтон» от третье подряд поражения

05:50
Теги:

«Шарлотт» на своем паркете обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (114:107). «Уизардз» потерпел третье поражение кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Вашингтона» Давис Бертанс, набравший 32 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Вашингтон» — 114:107 (28:20, 25:28, 29:27, 32:32)

Ш: Грэм (29), Розир (17), Бриджес (16).

В: Бертанс (32), Хатимура (18 + 12 подборов), Бил (16).

НБА: расписание и результаты матчей, новости, статистика игроков

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир