31 очко Хардена помогло "Хьюстону" обыграть "Атланту"

"Атланта" на своем паркете проиграла "Хьюстону" в матче регулярного чемпионата НБА (105:121). "Рокитс" одержал третью победу кряду.

Разыгрывающий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден стал самым результативным игроком встречи, записав на свой счет 31 очко и 10 передач.

"Рокитс" идет на 3-м месте в Западной конференции, а "Хокс" - 12-е в Восточной.

НБА

Регулярный чемпионат

"Атланта" - "Хьюстон" - 105:121 (25:25, 22:28, 25:31, 33:37)

А: Янг (21), Коллинз (20 + 10 подборов), Принс (16).

Х: Харден (31 + 10 передач), Капела (26 + 11 подборов), Хауз (19).