31 очко Бриджеса не спасло «Шарлотт» от поражения в игре с «Вашингтоном»

«Вашингтон» на своем паркете обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (125:118). «Хорнетс» потерпели третье поражение кряду.

В другой встрече «Детройт» выиграл у «Атланты» (128:103). «Пистонз» прервали пятиматчевую серию поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 125:118 (33:34, 29:34, 28:28, 35:22)

В: Бил (30 + 12 передач), Брайант (21 + 11 подборов), Бертанс (20).

Ш: Бриджес (31), Монк (19), Розир (19), Грэм (19).

«Детройт» — «Атланта» — 128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19)

Д: Гриффин (24), Драммонд (23 + 15 подборов), Браун (14).

А: Бембри (22), Хантер (18), Паркер (14).

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей