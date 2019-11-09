30 очков Янга не спасли «Атланту» от поражения в игре с «Сакраменто»

«Атланта» на своем паркете проиграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (109:121). Это второе подряд поражение «Хокс».

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Сакраменто» — 109:121 (24:31, 23:32, 36:28, 26:30)

А: Янг (30 + 12 передач), Паркер (25), Хертер (17).

С: Хилд (22), Богданович (20), Фокс (17).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей