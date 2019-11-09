Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

30 очков Янга не спасли «Атланту» от поражения в игре с «Сакраменто»

05:46
Теги:

«Атланта» на своем паркете проиграла «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (109:121). Это второе подряд поражение «Хокс».

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Сакраменто» — 109:121 (24:31, 23:32, 36:28, 26:30)

А: Янг (30 + 12 передач), Паркер (25), Хертер (17).

С: Хилд (22), Богданович (20), Фокс (17).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир