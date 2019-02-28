30 очков Хардена помогли "Хьюстону" обыграть "Шарлотт"

"Хьюстон" на выезде выиграл у "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА (118:113). "Рокитс" одержал третью победу кряду, а "Хорнетс" потерпел третье поражение подряд.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, набравший 30 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Шарлотт" - "Хьюстон" - 113:118 (33:41, 36:21, 25:28, 19:28)

Ш: Уокер (35), Лэмб (18 + 14 подборов), Батюм (17)

Х: Харден (30), Капела (23 + 17 подборов), Пол (17 + 10 передач)