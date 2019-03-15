29 очков Леброна Джеймса не спасли "Лейкерс" от поражения в матче с "Торонто"

"Торонто" на своем паркете обыграл "Лейкерс" в матче регулярного чемпионата НБА (111:98). Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Леброн Джеймс, набравший 29 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Лейкерс" - 111:98 (33:25, 32:29, 25:30, 21:14)

Т: Леонард (25), Пауэлл (20), Сиакам (16)

Л: Джеймс (29), Карусо, Рондон (13)

"Юта" - "Миннесота" - 120:100 (34:25, 30:30, 27:26, 29:19)

Ю: Митчелл (24), Краудер (18), Фэйворс (17 + 11 подборов)

М: Таунс (26 + 12 подборов), Уиггинс (14), Джонс (12)