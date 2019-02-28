29 очков Дюрант не спасли "Голден Стэйт" от поражения

"Майами" на своем паркете переиграл "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (126:125). Форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант набрал 29 очков.

В других встречах "Вашингтон" взял верх над "Бруклином" (125:116), а "Атланта" в овертайме одолела "Миннесоту" (131:123 ОТ).

НБА

Регулярный сезон

"Майами" - "Голден Стэйт" - 126:125 (32:22, 42:37, 26:33, 26:33)

М: Драгич (27), Уэйд (25), Ричардсон (21)

Г: Томпсон (36), Дюрант (29), Карри (24)

"Бруклин" - "Вашингтон" - 116:125 (28:34, 32:34, 19:33, 37:24)

Б: Расселл (28), Напьер (22), Аллен (12)

В: Бил (31), Ариза (23 + 10 подборов), Брайант (18)

"Атланта" - "Миннесота" - 131:123 ОТ (33:40, 27:28, 26:27, 32:23, 13:5)

А: Янг (36 + 10 передач), Коллинз (34), Картер (17)

М: Таунс (37 + 18 подборов), Уиггинс (21), Роуз (18)