28 очков Фурнье не спасли «Орландо» от поражения в игре с «Финиксом»

«Юта» на своем паркете обыграла «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (109:92). «Джаз» одержали восьмую победу кряду.

В другой встрече «Финикс» выиграл у «Орландо» (98:94), несмотря на 28 очков Эвана Фурнье.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Шарлотт» — 109:92 (29:13, 32:25, 26:24, 22:30)

Ю: Кларксон (20), Богданович (16), Гобер (15 + 13 подборов).

Ш: Розир (23), Эрнангомес (15), Бриджес (11).

«Финикс» — «Орландо» — 98:94 (27:25, 31:23, 19:27, 21:19)

Ф: Букер (24), Убре (22), Эйтон (13).

О: Фурнье (28), Вучевич (18 + 13 подборов), Росс (18).

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