28 очков Дюранта помогли "Голден Стэйт" обыграть "Мемфис"

"Мемфис" на своем паркете проиграл "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (103:118). Это вторая подряд победа "Уорриорз".

В другой встрече "Портленд" на выезде обыграл "Чикаго" (118:98) и продлил серию до пяти побед.

НБА

Регулярный чемпионат

"Мемфис" - "Голден Стэйт" - 103:118 (37:31, 23:35, 24:23, 19:29)

М: Валанчюнас (27 + 13 подборов), Конли (22), Кабокло (17 + 13 подборов).

Г: Карри (28 + 10 подборов), Дюрант (28), Казинс (16).

"Чикаго" - "Портленд" - 98:118 (14:27, 27:32, 24:28, 33:31)

Ч: Харрисон (21 + 10 подборов), Фелисио (15), Лопес (15).

П: Сет Карри (20), Худ (15), Коллинз (13), Кантер (13).