27 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения «Филадельфии»
06:42
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Хьюстон» со счетом 134:96.
Самым результативным на площадке стал атакующий защитник «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 27 очков.
«Филадельфия» по итогам регулярного сезона заняла шестое место в Восточной конференции, «Хьюстон» финишировал четвертым на Западе.
НБА
Регулярный сезон
«Хьюстон» — «Филадельфия» — 96:134 (26:39, 21:32, 30:32, 19:31)
?15 августа.
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