Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

27 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения «Филадельфии»

06:42
Теги:

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Хьюстон» со счетом 134:96.

Самым результативным на площадке стал атакующий защитник «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 27 очков.

«Филадельфия» по итогам регулярного сезона заняла шестое место в Восточной конференции, «Хьюстон» финишировал четвертым на Западе.

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Филадельфия» — 96:134 (26:39, 21:32, 30:32, 19:31)

?15 августа.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир