27 очков Хардена не спасли «Хьюстон» от поражения «Филадельфии»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Хьюстон» со счетом 134:96.

Самым результативным на площадке стал атакующий защитник «Рокитс» Джеймс Харден, набравший 27 очков.

«Филадельфия» по итогам регулярного сезона заняла шестое место в Восточной конференции, «Хьюстон» финишировал четвертым на Западе.

НБА

Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Филадельфия» — 96:134 (26:39, 21:32, 30:32, 19:31)

?15 августа.