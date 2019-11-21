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27 очков Хардена и 25 очков Уэстбрука не спасли «Хьюстон» от поражения

07:22
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«Денвер» обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (105:95). «Наггетс» одержали третью победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Хьюстон» — 105:95 (27:22, 27:29, 28:22, 23:22)

Д: Йокич (27 + 12 подборов), Бартон (15), Миллсэп (11).

Х: Харден (27), Уэстбрук (25), Капела (12 + 21 подбор).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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