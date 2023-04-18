23-летний Джарен Джексон стал вторым самым молодым лучшим защитником сезона в истории НБА

Тяжелый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон стал вторым самым молодым лучшим защитником сезона в истории НБА.

23-летний американец присоединился к Элвину Робертсону, Каваю Леонарду и Дуайту Ховарду, которые также выигрывали приз «Мистер-замок» в 23 года. И только Ховард был моложе Джексона на несколько месяцев, когда получил награду в 2009 году.

В этом году Джексон стал лучшим, обойдя центрового «Милуоки» Брука Лопеса и форварда «Кливленда» Эвана Мобли.