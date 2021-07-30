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19-летний Каннингем был первым выбран на драфте НБА 2021 года

03:13
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В Нью-Йорке на арене «Барклайс-центр» стартовала 75-я в истории церемония драфта НБА.

Первым выбор сделал «Детройт». «Пистонз» заполучили разыгрывающего защитника Кэйда Каннингема из Университета Оклахома Стэйт.

Средние показатели Каннингема в сезоне-2020/21 составили 20,1 очка, 6,2 подбора и 3,5 передачи за матчем.

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Евгений Козинов все материалы автора

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