158:159! «Вашингтон» проиграл «Хьюстону» в одном из самых результативных матчей в истории

«Вашингтон» на своем паркете в упорной борьбе уступил «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА (158:159). «Рокитс» одержали третью победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал рахыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 49 очков. У соперников 46 очков набрал Брэдли Бил.

Этот матч стал 8-м в истории по общей результативности — 317 очков на двоих. Самый же результативный матч состоялся в декабре 1983 года — 370 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Хьюстон» — 158:159 (34:35, 43:41, 40:35, 41:48)

В: Бил (46), Хатимура (23), Бертанс (21).

Х: Харден (59), Капела (21 + 12 подборов), Уэстбрук (17 + 10 подборов + 12 передач).

James Harden POURS IN 59 PTS as the @HoustonRockets outlast Washington to win on the road! #OneMission



Clint Capela: 21 PTS, 12 REB

Westbrook: 17 PTS, 12 AST, 10 REB

Bradley Beal: 46 PTS, 8 AST

Rui Hachimura: 23 PTS pic.twitter.com/Ypi3L8LXUn — NBA (@NBA) October 31, 2019

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей