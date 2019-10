158:159! «Вашингтон» проиграл «Хьюстону» в одном из самых результативных матчей в истории

James Harden POURS IN 59 PTS as the @HoustonRockets outlast Washington to win on the road! #OneMission



Clint Capela: 21 PTS, 12 REB

Westbrook: 17 PTS, 12 AST, 10 REB

Bradley Beal: 46 PTS, 8 AST

Rui Hachimura: 23 PTS pic.twitter.com/Ypi3L8LXUn