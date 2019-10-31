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158:159! «Вашингтон» проиграл «Хьюстону» в одном из самых результативных матчей в истории

05:48
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«Вашингтон» на своем паркете в упорной борьбе уступил «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА (158:159). «Рокитс» одержали третью победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал рахыгрывающий «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 49 очков. У соперников 46 очков набрал Брэдли Бил.

Этот матч стал 8-м в истории по общей результативности — 317 очков на двоих. Самый же результативный матч состоялся в декабре 1983 года — 370 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Хьюстон» — 158:159 (34:35, 43:41, 40:35, 41:48)

В: Бил (46), Хатимура (23), Бертанс (21).

Х: Харден (59), Капела (21 + 12 подборов), Уэстбрук (17 + 10 подборов + 12 передач).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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