10 арбитров НБА пропускают матчи из-за коронавируса

Десять арбитров НБА не работают из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса, сообщает ESPN. Связано это не с положительными тестами на коронавирус, а с отслеживанием контактов судей.

Ожидается, что они все должны вернуться к началу плей-офф. Игры на выбывание начнутся 22 мая.