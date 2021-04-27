Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты WNBA
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

10 арбитров НБА пропускают матчи из-за коронавируса

08:10
Теги:

Десять арбитров НБА не работают из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса, сообщает ESPN. Связано это не с положительными тестами на коронавирус, а с отслеживанием контактов судей.

Ожидается, что они все должны вернуться к началу плей-офф. Игры на выбывание начнутся 22 мая.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
ЦСКА — «Авангард»: все голы матча
Россия вырвала победу у США на юниорском ЧМ, отыгравшись с 1:5
Фигуристы Бойкова и Козловский высказались об уходе от Москвиной

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд