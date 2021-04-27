10 арбитров НБА пропускают матчи из-за коронавируса
08:10
Десять арбитров НБА не работают из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса, сообщает ESPN. Связано это не с положительными тестами на коронавирус, а с отслеживанием контактов судей.
Ожидается, что они все должны вернуться к началу плей-офф. Игры на выбывание начнутся 22 мая.
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