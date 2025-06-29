Баскетбол
29 июня, 23:34

Сборная Иордании не вышла на матч юношеского ЧМ по баскетболу против Израиля

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Иордании бойкотировала матч против Израиля во втором туре группового турнира юношеского чемпионата мира по баскетболу.

Федерация баскетбола Иордании ранее официально сообщила Международной федерации баскетбола (ФИБА), что не выйдет на игру. Иорданцы получили техническое поражение со счетом 0:20.

Иордания теперь занимает последнее место в группе C. Израиль одержал вторую победу и лидирует в квартете, также опережая Доминиканскую Республику и Швейцарию.

  • vektors763

    Я не понимаю - почему до сих пор Израиль и США не отстранили от всех международных соревнований??

    30.06.2025

