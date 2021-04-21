Ковидный сезон подходит к своей развязке, до «Финала четырех» остается один шаг.

После смены формата Евролиги и появления изматывающего регулярного сезона это второй случай, когда сразу два российских клуба смогли попасть в топ-8. В сезоне-2017/18 ЦСКА и «Химки» бились между собой за попадание в «Финал четырех». Тогда армейцы сумели переиграть своих соседей с праймовым Алексеем Шведом (3:1 — в серии). Сейчас же второй раз в истории мы можем рассчитывать на попадание двух российских команд в «Финал четырех» (в сезоне-2015/16 компанию столичному клубу в топ-4 составил «Локомотив-Кубань»).

Ковид-серия

Действующему победителю турнира ЦСКА будет противостоять «Фенербахче», где было выявлено сразу семь случаев заражения коронавирусом. По информации ряда турецких СМИ, речь идет о трех сотрудниках клуба и четырех игроках: разыгрывающем Али Мухаммеде (он же Бобби Диксон), форвардах Дайшоне Пьере и Джерреле Эдди, а также центровом Ахмете Дювериоглу. Первые трое — важные игроки в системе Игора Кокошкова, но даже с таким потерями турецкий клуб представляет очень серьезную угрозу.

Ян Веселы давно считающийся одним из лучших центровых Европы, здорово прибавил под руководством Кокошкова (правда, его участие в первых двух матчах под вопросом). То же самое можно сказать и про Эдгараса Улановаса. Нандо Де Коло по-прежнему способен в одиночку решать исходы самых напряженных матчей. ЦСКА почувствовал это на себе. В двух играх этого сезона француз показал сумасшедшую статистику против своего бывшего клуба: 21,5 очка, 5,5 передачи и 3 перехвата. В отличной форме Марко Гудурич и Лоренцо Браун. Пришедший по ходу сезона Кайл О'Куинн добавил стамбульцам мощи под кольцом. Данило Бартель и Мелих Махмутоглу всегда дают мощную энергию, выходя со скамейки...

Преимущество своей площадки также не выглядит железобетонным фактором успеха ЦСКА. «Фенер» выиграл последние три из пяти матчей в Москве. Также не стоит забывать, что после Нового года турки потерпели всего четыре поражения в 17 матчах. Это лучший показатель турнира.

У ЦСКА же хватает своих проблем. Майкл Эрик при всех его достоинствах явно не тянет на основного центрового топ-клуба. Иффе Лундберг пока кажется только бюджетной заменой бунтующему Майку Джеймса. Даниэль Хэкетт может пропустить два первых матча из-за травмы плеча. По-прежнему не может играть Джоэль Боломбой. В выходные армейцы по всем статьям уступили «Локомотиву-Кубани» в рамках Единой лиги ВТБ. Так что записывать армейцев в очевидные фавориты преждевременно.

Наверняка матч в Краснодаре дал много пищи для размышления Димитрису Итудису. Пока греческий тренер неизменно выводил ЦСКА в «Финал четырех», выигрывая серии у «Панатинаикоса», «Црвены Звезды», «Химок» и дважды у «Басконии». Если тренер пройдет и «Фенер», то вне зависимости от результатов игр в Кельне может рассчитывать на продление контракта.

Доказательства Паскуаля

Соперник «Зенита» «Барселона» — самая дорогостоящая команда (по совокупности контрактов) за всю историю турнира. Никола Миротич, Пау Газоль, Алекс Абринес, Кори Хиггинс, Ник Калатес, Брэндон Дэвис... Состав «Барсы» больше похож на ростер клуба НБА, а управляет им харизматичный Шарунас Ясикявичюс. Литовец сумел сделать из звезд единый коллектив, который умеет не только красиво атаковать, но и самоотверженно играть в защите. В регулярке каталонцы пропустили меньше всех, на втором месте по этому показателю... «Зенит» Хавьера Паскуаля. Более того, клуб из Санкт-Петербурга уже обыгрывал «Барселону» в этом сезоне. В первом круге сине-бело-голубые сумели дожать каталонцев (74:70).

Руководство «Барсы», выбирая преемника Светислава Пешича, рассматривала кандидатуры Ясикявичюса и Паскуаля. Последний успешно руководил каталонцами (2008-2016), выиграл с клубом пока последний титул Евролиги (2009/10), но второго шанса не получил. Так что мотивации у Хави, чтобы обыграть свой родной клуб, будет предостаточно. Если ему удастся пройти «Барселону» с клубом, где нет ни одного миллионного контракта, то его тренерский гений получит, пожалуй, самое мощное подтверждение. Наверняка есть реваншистское настроение и у лидера сине-бело-голубых Кевина Пангоса, который не смог закрепиться в составе «Барселоны». Впрочем, и другие игроки «Зенита» настроены очень серьезно.

— Понимаем, что «Барселона» выиграла регулярный сезон, это очень сильный соперник, но в Евролиге нет команд, с которыми мы не могли бы бороться, — заявил «СЭ» центровой российского клуба Артурас Гудайтис. — Мы должны показать достойную игру, чтобы болельщики гордились нами. Может ли «Зенит» пройти каталонцев? Я считаю, да. Мне кажется, что ни в одной паре плей-офф нет фаворита. Наше противостояние не исключение.

Также не будем забывать, что только российские клубы в этом году играют с болельщиками. А в Санкт-Петербурге на трибуны и вовсе допускается до 75 процентов. Единственный момент, который может омрачить дебют «Зенита» в плей-офф, — отсутствие капитана команда Матеуша Понитка. По слухам, лидер сборной Польши получил серьезное повреждение.

Евролига-2020/21. Пары плей-офф



«Барселона» (Испания) — «Зенит» (Россия)

«Милан» (Италия) — «Бавария» (Германия)

«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания)

ЦСКА (Россия) — «Фенербахче» (Турция)