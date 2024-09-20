«Надеюсь, что скоро мы снова будем играть матчи Евролиги в России». Интервью генменеджера «Црвены Звезды»

Неманя Василевич — об участии белградского гранда в Суперкубке Единой лиги, целях на сезон и новом центре мира.

Единая лига ВТБ третий год организует Суперкубок, привлекая к участию клубы Евролиги. В 2022 году в Москву приезжал «Партизан», спустя год — «Фенербахче», а в этом году российские любители баскетбола могли вживую увидеть баскетболистов «Црвены Звезды». Белградский клуб обыграл «Локомотив-Кубань», но уступил ЦСКА и «Зениту». Петербургский клуб обыграл Николича и компанию в матче за бронзу.

Отметим, что помимо команды в столицу России приехали все руководители «Црвены Звезды», включая президента Небойши Човича и генерального менеджера Неманю Василевича. Последний нашел время пообщаться с «СЭ».

Организация Суперкубка была на высшем уровне

— Сразу ли вы приняли приглашение приехать на Суперкубок Единой лиги ВТБ? Были ли у вас сомнения, учитывая политическую обстановку?

— Мы сразу согласились, что приедем на Суперкубок в этом году. Руководители Лиги ВТБ звали нас и в прошлые два сезона, но мы не смогли встроить этот турнир в свое расписание. И вот наконец-то мы здесь, рады, что смогли проверить свои силы перед стартом сезона с сильнейшими российскими командами (разговор состоялся перед матчем за третье место с «Зенитом». — Прим. «СЭ»).

— Как вас приняли в России? Вы чувствуете себя здесь в безопасности?

— Безусловно. Если бы мы не чувствовали себя в безопасности, то нас бы здесь не было. Более того, скажу, что организация турнира была на высшем уровне. Так что мы очень рады были участвовать в Суперкубке.

— На ваш матч с ЦСКА пришло бы больше болельщиков, если бы Милош Теодосич прилетел в Россию. Он сильно заболел?

— Да, к сожалению, перед тем как мы отправились в Афины (где белградский клуб играл серию товарищеских матчей перед Суперкубком. — Прим. «СЭ»), у Милоша сильно воспалилось горло и была высокая температура в течение трех-четырех дней. Знаю, что он очень хотел вернуться в Москву, потому что, насколько я понимаю, он не был здесь семь лет с тех пор, как покинул ЦСКА. Так что да, надеюсь, в будущем он приедет в столицу России.

ЦСКА победил «Црвену Звезду» в матче группового турнира Суперкубка Единой лиги ВТБ (94:92). Фото Единая лига ВТБ

— Вы проиграли матч ЦСКА на групповом этапе. Как бы вы оценили уровень московской команды?

— Он действительно высокий. Думаю, что с этой командой они также могли бы конкурировать на уровне лучших команд Европы. Понимаю, что из-за сложившейся ситуации, возможно, их бюджет на игроков уже не такой мощный, как во времена выступления в Евролиге, но в целом у ЦСКА приличный ростер. Есть действительно несколько звездных имен. Например, летом они подписали Алексу Аврамовича, игрока сборной Сербии. Так что, повторюсь, это классная команда. Мы проиграли им два очка, но важно учесть, что у нас не приехали четыре важных игрока (помимо Теодосича Суперкубок пропустили Рокас Гедрайтис, Неманья Недович и Джоэл Боломбой. — Прим. «СЭ»). К тому же это подготовительный период. Для нас это тоже была хорошая проверка сил.

— Вас удивил трансфер Аврамовича в ЦСКА в период санкций?

— Глядя на рынок и все, что происходило в последние несколько сезонов, не знаю, можно ли меня чем-то удивить. Вероятно, у Алексы были другие предложения, но он решил перейти в ЦСКА, а я всегда уважаю выбор игрока. Может быть, это было немного неожиданно, потому что я думал, что он останется в Евролиге, но опять же это его решение. Вероятно, он получил хорошее предложение и чувствует себя здесь счастливым.

— Сербия была отстранена от еврокубков на три года. Как вы думаете, как долго продлится бан России?

— Сложный вопрос. Это политика, а я не занимаюсь политикой. Надеюсь, что скоро мы снова будем играть матчи Евролиги в России. И надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем. На мой взгляд, всем бы понравилось, я говорю о баскетбольном сообществе и спортивной стороне вопроса, чтобы российские команды снова вернулись в европейские турниры. Так что давайте наберемся терпения и будем надеяться на лучшее. Хотя в конечном итоге это решаем не мы, спортивные функционеры, а политики.

Баскетболисты «Црвены Звезды». Фото Единая лига ВТБ

Наша главная цель — иметь как можно больше сербских игроков в своем составе

— Летом было много слухов о том, что Яго Дос Сантос может перейти в УНИКС. Правда ли, что он был близок к переходу?

— Я не уверен, что речь идет именно про УНИКС, но у него было предложение из России. Яго серьезно его рассматривал, потому что у него была опция выхода из соглашения с нами за определенный выкуп. И к счастью для нас, в итоге он решил подписать новый контракт с «Црвеной Звездой» еще на три сезона. Рады, что смогли выиграть конкуренцию за бразильского разыгрывающего, это важный игрок для нас.

— В межсезонье в команду вернулись игроки сборной Сербии Огнен Добрич и Никола Калинич. Трудно ли было убедить их вернуться?

— Отвечу так: наша главная цель и идея — иметь как можно больше сербских игроков в своем составе, это придает нам дополнительную силу. Поэтому мы всегда нацелены на игроков национальной сборной Сербии. Так, помимо Огнена и Николы этим летом мы подписали Уроша Плавшича (ранее выступал за «Мегу». — Прим. «СЭ»). Эти игроки разделяют наши ценности. Думаю, они сами чувствовали, что хотят вернуться, так что это были легкие переговоры.

— Плавшич попал в символическую пятерку Суперкубка. Вы верите, что он может стать одним из лучших центровых на уровне Евролиги?

— Я бы не спешил с такими выводами. Давайте понаблюдаем за ситуацией, учитывая, что у Уроша пока нет опыта выступления в Евролиге. Вероятно, ему понадобится время, чтобы освоиться на новом уровне. Однако главный тренер и тренерский штаб верят в его талант, и у него наверняка будут шансы показать себя. Мы надеемся, что Урош будет развивать свой талант и покажет, что может выдерживать конкуренцию в клубе Евролиги.

— Этим летом вы также подписали Коди Миллера-Макинтайра и Айзейя Кэнана. Означает ли это, что у команды есть цель выйти в плей-офф Евролиги?

— Мы подписали действительно хороших игроков, серьезно обновили состав. Я думаю, что в новом сезоне наша команда стала сильнее, чем была в прошлом. Но наша концепция заключается в том, чтобы идти от игры к игре, а не ставить глобальных задач. В Евролиге действительно высочайшая конкуренция. Каждый год в турнире появляется все больше и больше сильных команд, способных бороться за место в плей-офф. Если посмотреть подписания наших конкурентов, то можно смело сказать, что они тоже усилились, подобрали очень глубокие ростеры.

Мы просто надеемся, что у игроков будет минимальное количество травм и они будут здоровы. Это будет долгий сезон. В Адриатической лиге (ABA) количество команд увеличилось с 14 до 16, а это значит, что у нас будут дополнительные четыре игры. Так что посмотрим, как все сложится, но мы надеемся сделать что-то особенное для наших болельщиков.

— Кстати, сколько абонементов «Црвена Звезда» продала на новый сезон?

— На данный момент у нас реализовано около 10 тысяч абонементов, но продажи продолжаются. В итоге мы рассчитываем примерно на 12 тысяч абонементов. И это действительно очень хорошо для нашего бюджета, и мы надеемся, что арена будет заполнена на каждой игре.

Форвард сборной Латвии Давис Бертанс (слева) будет играть за «Дубай». Фото Global Look Press

Дубай, возможно, является новым центром мира

— Вы затронули тему расширения ABA, где в новом сезоне дебютирует БК «Дубай». Как вы относитесь к этой идее?

— Мы были открыты для этой идеи с самого первого дня, с тех пор как услышали о проекте из ОАЭ. И мы рады, что БК «Дубай» вступил в лигу ABA (сыграем с ними в матче открытия). Дубай, возможно, является новым центром мира. И это действительно, очень хороший рынок для продвижения баскетбола. Я думаю, что вступление «Дубая» в АBA — только первый шаг. Постепенно планы клубов из этой страны будут глобальнее и глобальнее. Вы же знаете, что НБА присутствует на этом рынке?

— Недавно в «Дубай» перешел Давис Бертанс.

— Да, верно. И это действительно удивительный трансфер, но я скорее говорю о том, что НБА регулярно проводит свои матчи в ОАЭ. А, например, этим летом тут играли сборные США и Сербии. И арена была под завязку на этот товарищеский матч. Это говорит о том, что там есть интерес к масштабным спортивным событиям. Плюс есть отличная инфраструктура, отличные условия для игроков. Так что почти не сомневаюсь, что лига приняла верное решение, чтобы принять в свои ряды команду из Дубая.

— Не могу не спросить вас про итоги баскетбольного турнира на Олимпиаде. Что вы почувствовали после полуфинала?

— Мне было грустно, потому что я думаю, что у нас был реальный шанс, чтобы в концовке победить команду Леброна и Карри. Но в то же время я был очень счастлив и горд за ребят. Они отдали все силы на паркете, и думаю, что это была одна из лучших игр, которые я когда-либо видел. Да, мы проиграли в полуфинале, но уехали из Парижа с бронзовыми медалями, что является огромным успехом для нас. Посмотрим, может быть, на следующих Олимпийских играх мы сможем взять золото.