Атакующая феерия в Мытищах. ЦСКА взял реванш у «Химок»

Лидер армейцев Майк Джеймс показал фантастическую игру, едва не сделав трипл-дабл

Евролига. Регулярный сезон. 14-й тур

«Химки» — ЦСКА — 87:96 (22:25, 21:27, 26:25, 18:19)

«Химки»: Швед (26), Жеребко (16), Мики (11)

ЦСКА: Джеймс (36+10), Хиллиард (15), Милутинов (11)

Судьи: Мигель Ангель Перес (Испания), Эми Могулкоч (Турция), Хьюго Тепенье (Франция).

Мытищи. «Арена Мытищи». Матч проходил без зрителей.

ЦСКА обыграл «Химки» в рамках 14-го тура Евролиги (96:87). В Мытищах армейцы одержали восьмую победу подряд и продолжают лидировать в регулярном сезоне вместе с «Барселоной» (у обеих команд по девять побед). У хозяев отличный матч провел Алексей Швед, набравший 26 очков и 6 передач, но героем дерби стал Майк Джеймс. Американец был очень близок к трипл-даблу: 36 очков, 10 передач и 9 подборов. Только два игрока за 20-летнюю историю Евролиги оформляли трипл-дабл. Это удалось сделать хорвату Николе Вуйчичу (2005, 2006) и греку Нику Калатесу (2019).

Джеймс на высоте, Макколлум с нулем

«Химки» и ЦСКА встретились друг с другом во второй раз в сезоне. Месяц назад подмосковный клуб одолел принципиального соперника в рамках Единой лиги ВТБ (86:78). Казалось, что после той встречи подопечные Римаса Куртинайтиса получат необходимую уверенность и вернутся на лидирующие позиции в обоих турнирах. Не сработало. Физическое состояние лидеров оставляло желать лучшего, что приводило к многочисленным ошибкам во второй половине почти каждого матча, а командная химия, которая позволяла вытаскивать сложнейшие матчи в прошлом сезоне, куда-то испарилась. Как итог — в последних пяти матчах Евролиги Алексей Швед и компания проиграли четыре раза. Причем в играх с «Баварией» и «Миланом» химчане пропускали более 100 очков.

Армейцы же подошли к дерби на подъеме. Действующие чемпионы Евролиги начали европейский сезон с трех поражений в пяти матчах, но быстро пришли в себя. Начиная с шестого тура Евролиги, ЦСКА не проигрывает. Перед этим матчем победная серия московской команды составляла семь игр. Особенно москвичи постарались в ноябре, обыграв в Москве «Реал», а также добыв тяжелые гостевые победы в Каунасе над «Жальгирисом» и в Мюнхене над «Баварией».

Поэтому ЦСКА считался явным фаворитом, но дерби есть дерби. Никто не сомневался, что «Химки» дадут бой. Первая половина это только подтвердила. ЦСКА сделал мощный рывок на первых минутах (9:0), но за счет действий Алексея Шведа хозяева постепенно сократили отставание до минимума. Увы, но лидер желто-синих почти не получил поддержку своих партнеров. Герой первого дерби сезона Грег Монро выглядит бледной тенью самого себя, зачастую проигрывая борьбу Николе Милутинову и не забивая легкие мячи из-под кольца. Разочаровал и Эррик Макколлум. Экс-лидер УНИКСа приглашался в новый клуб на роль второй скрипки, но, даже получая много игрового времени, брат знаменитого защитника «Потрленда» Си Джей Макколлума пока не может найти себя в системе Куртинайтиса.

Вторая четверть вновь началась с нокаута хозяев. Майк Джеймс забил дальний бросок с фолом. Причем, судьи свистнули неспортивный Стефану Йовичу. Американец набрал 4 очка в одной атаке, а мяч еще и остался у ЦСКА. После этого эпизода Джеймс стал просто неудержим, а закончил первую половину с выдающимся показателем эффективности — 29.

Армейцы уверенно вышли вперед (39:25), но химчане пришли в себя после выхода Вячеслава Зайцева. Россиянин стал «Икс-фактором» первого дерби и вновь здорово проявил себя. Атлетичный разыгрывающий добавил команде агрессивности в защите, был очень полезным в позиционном нападении. Вкупе с результативной игрой Шведа это вновь позволило «Химкам» сократить отставание в счете до «минус 6».

У «Химок» был шанс в концовке

Третья четверть была под копирку второй. Впервые пять минут подмосковный клуб вновь ничего не мог сделать с главной атакующей силой ЦСКА — Майком Джеймсом. Американец очень легко забивал один бросок за другим. На любой вкус: в проходе, с дальней дистанции, с фирменным отклонением. А после попадания Александра Хоменко преимущество армейцев выросло до 17 очков. Римас Куртинайтис взял тайм-аут и за минуту разбудил своих подопечных. Наконец-то что-то вразумительное стал показывать Макколлум. Американец перестал атаковать самостоятельно, но был очень хорош в подыгрыше на Мики и Жеребко. Швед продолжал попадать с дальней дистанции, а защита начала действовать гораздо агрессивнее.

В четвертой четверти химчане вцепились в свой шанс. Игроки ЦСКА стали ошибаться в простых ситуациях, у команды Итудиса уже не было той энергии, что впервые 30 минут. Трехочковый капитана Сергея Моня сократил отставание на расстояние двух бросков (82:88). Но в концовке слово вновь взял Джеймс. Перед игрой Куртинайтис сказал, что, если американец наберет 14-15 очков, то это будет достижение для обороны «Химок». Но «малыш» набрал 36 очков (карьерный рекорд).

Также в этой вечер Майк обновил свои лучшие показатели в Евролиге по индексу полезности (51), подборам на своем щите (8) и общему количеству взятых отскоков (9). И это в отсутствие зрителей на трибунах. Интересно, что месяц назад Джеймс поругался с Итудисом именно после поражения от «Химок». Игрок пропустил игру с «Басконией», но вернулся в состав с удвоенной энергией. С таким джокером в рукаве обыграть ЦСКА сейчас очень сложно. Так что «Химкам» стоит принять это поражение, еще поработать над своей защитой и постараться выиграть в ближайших матчах. Хотя следующий выезд в Барселону будет не менее серьезным испытанием.