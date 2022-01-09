Евролига отменяет один матч за другим. Но сезон очень важно доиграть до конца

В главном баскетбольном турнире Европы — грандиозный кризис из-за положительных тестов на ковид.

Все матчи 19-го тура (и уже несколько матчей 20-го тура) Евролиги перенесены из-за многочисленных случаев заболевания коронавирусом среди игроков, тренеров и представителей административных штабов. Возможно, в ближайшее время турнир и вовсе возьмет паузу, чтобы баскетболисты смогли сосредоточиться на своем здоровье. Правда, в таком случае матчи регулярного сезона будут проходить в очень плотном графике на протяжении трех месяцев подряд. Также Евролига сократила срок пребывания игроков на карантине с 14 до 7 дней по аналогии с таким же решением в НБА. Таким образом делается все, чтобы турнир продолжался. В данном случае это единственный вариант сохранить ему жизнь.

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? Aplazado el CSKA — Bar?a de la 19? jornada de la @EuroLeague



?El Club tiene un total de 18 positivos por Covid-19 entre jugadores y staff: https://t.co/HhwHoZX7TW pic.twitter.com/Y1xs1cCeWX — Bar?a Basket (@FCBbasket) January 5, 2022

Повышение лояльности

Евролига не просто так отменяет все эти матчи, а основывается на принятом ковидном регламенте прошлого года, а также на усовершенствованном и доработанном документе, который был введен в обращение 3 января 2022 года. Насколько целесообразны действия руководства Евролиги в нынешней ситуации?

Во-первых, стоит сказать, что практика проведения турнира Евролиги в ковидных условиях дала положительный результат. Да, первая часть сезона-2020/21 была скомкана из-за пандемии. Все мы помним, как «Химки» всемером мучились с «Реалом» и «Валенсией». Тем не менее постепенно команды научились жить в парадигме строгих запретов и ограничений. Самое главное, Евролига показала, что и в Европе можно проводить соревнования самого высокого уровня дома и на выезде (без организации «пузырей»).

Во-вторых, Евролига показала, что может работать со всеми спонсорами даже в сложнейших условиях, выполняя все взятые на себя обязательства. Более того, Евролига сумела увеличить пул партнеров, что видно в баннерной панели сайта турнира. В-третьих, Евролига показала, что вынужденные ограничения для болельщиков приводят к тому, что зритель скрепя сердце «перепрофилируется» и принимает тяжелые правила игры. Увеличилось количество платных подписок и, как следствие, количество просмотров трансляций матчей Евролиги. Турнир подписал несколько новых ТВ-контрактов. Например, в России со следующего года все игры турнира будет транслировать Okko.

Необходимо отдать должное, что нынешний календарь Евролиги составлялся летом и четко согласован с другими крупными событиями спортивного мира. Также Евролига дает право командам договариваться между собой о переносе матчей в случае вспышки COVID-19, не прибегая к решениям совета Евролиги. Это позволяет клубам проявлять максимальную гибкость и взаимопонимание в сложной ситуации.

??Five members of the BC Zenit (4 players and 1 staff) have returned positive results in the latest COVID-19 tests before the road game against @OlimpiaMI1936.



If new cases are identified our Club will stick to the @EuroLeague regulations. pic.twitter.com/5Bigx4GodA — Basketball club Zenit (@zenitbasket) January 6, 2022

Безусловно, будут недовольные, которые скажут, что их отправили играть в ослабленном составе (например, в этом сезоне «Реал» противостоял ЦСКА вдевятером, включая четырех игроков молодежки). Это частности, которые всегда были и будут. Лояльность команд и руководства клубов, несмотря на всегда имеющиеся недовольства, повышается. Здесь сыграл на руку опыт прошлого года, когда клубы были в очень тяжелых условиях и не могли решать свои проблемы, ориентируясь на правило «матч должен состояться при любой погоде». Евролига понимает, что в случае переносов матчей команды сознательно ставят себя в сложные условия, когда в и без того сложный график придется добавлять один, а то и два матча, а в случае «Барселоны» и вовсе четыре игры.

Любой ценой

Стоит напомнить, что команды смогли контролировать протекание болезней у своих баскетболистов и членов тренерского штаба. Ни один из игроков не получил осложнений после болезни. В этом отношении набирающий силу профсоюз игроков (EPLA) точно поддерживает Евролигу.

Плюс EPLA удалось договориться с Евролигой о еще одном важном изменении. Теперь срок пребывания вакцинированных игроков на карантине сокращен с 14 до 7 дней. Для баскетболистов, которые не сделали прививку, время пребывания в изоляции составит 10 дней (при условии, что это соответствует постановлениям местных властей). Также игроки, тренеры и судьи будут проходить тестирование на коронавирус за три дня перед каждым матчем (за два дня перед домашними) независимо от того, вакцинированы они или нет.

Это правило должно сократить переносы матчей, от которых так финансово страдают клубы. В первую очередь речь идет о возврате денег за проданные билеты и невозможности вернуть предоплату за аренду площадки. Это риски, которые все понимали в начале сезона. При этом клубам очень важно доиграть сезон до конца. Досрочное завершение сезона-2019/20 показало, что лучшие команды Европы понесли серьезные убытки, не отчитавшись по спонсорским обязательствам, потеряв деньги от телетрансляций, вернув болельщикам деньги за абонементы... То есть доходная часть фактически пропала, а игрокам пришлось выплатить зарплаты практически в полном объеме (80%).

Также сохранение турнира Евролиги в этом сезоне — это дело чести и уходящего по окончании сезона многолетнего президента Жорди Бертомеу, и команд-акционеров, которые голосовали за его отставку. Для функционера это еще один повод сказать, что он «досидел» свой срок без ущерба для турнира. Приходящая на смену испанскому функционеру команда (кстати, до сих пор неизвестно, кто там будет) сможет подготовиться в авральном режиме к потенциально возможным сложностям в будущем. Поэтому кто бы что ни говорил, но, перефразируя Марка Катона, коронавирус должен быть разрушен, а турнир должен быть продолжен.