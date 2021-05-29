Иван Лазарев — о поражении ЦСКА в «Финале четырех» и Кори Хиггинсе

От поражения ЦСКА от «Анадолу Эфес» в полуфинале Евролиги осталось горькое послевкусие. Армейцы смогли отыграться с «-21», психологически сломали соперника в конце, но не хватило контрольного попадания.

Итоги главного матча столичного клуба в сезоне-2020/21 мы обсудили с экс-центровым ЦСКА, чемпионом Евролиги Иваном Лазаревым.

Шанлы — скрытый герой матча, но тут больше вопрос к обороне ЦСКА

— За ночь эмоции немного поостыли. Какие впечатления остались от игры?

— Жаль, что ЦСКА приехал на «Финал четырех» не в оптимальном составе. Без Милутинова у армейцев были проблемы внутри. Эрик вышел в старте, но не смог себя проявить. Поэтому почти целый матч позицию пятого номера закрывали Шенгелия и Фойгтманн. Это помогало делать агрессивные смены, все-таки они хорошо защищаются в ногах, но внутри из-за этих смен команда страдала на подборах и маленьким было тяжело разбираться. Плюс вяло начали матч, не было уверенности, совершались потери, которые никто не провоцировал. Долгое время не находилось игрока, который потащил бы команду на себе. Во второй половине этот импульс дали Клайберн, Лундберг и Ухов, который хорошо вошел в игру. Практически удалось отыграть фору в 20 очков. Получился крутой матч, но жаль, что поздно включились. Безусловно, молодцы, что довели дело до концовки, но в целом, видимо, не хватило опыта. Все-таки для многих это был первый «Финал четырех».

— Сертача Шанлы можно назвать икс-фактором полуфинала?

— Скрытый герой — да, но тут больше вопрос к обороне ЦСКА. У Шанлы было много свободных атак только из-за того, что армейцы не разбирались в защите. Раза три он оказывался один перед пустым кольцом. Не выходила подстраховка, игроки путались при сменах. Возможно, это объясняется тем, что «Эфес» забил первые 5 из 6 трехочковых. После этого, видимо, были сделаны корректировки: не давать совершать свободные броски с периметра, но пренебречь страховкой внутри.

— Давайте разберем последнюю атаку. Решение Клайберна атаковать из-за дуги через Синглтона было заданием главного тренера или он действовал на инстинкте?

— Можно только строить догадки, но лучше спросить это у Димитриса. Если рассуждать на эту тему, то логика в этом броске была. Клайберн набрал много очков, почувствовал уверенность в себе. Ты инстинктивно чувствуешь, что можешь забить. Но лично мое мнение, когда ты остаешься с большим наверху, когда ты реализовал все свои попытки в проходе, то надо идти внутрь. Заработать фол или забить два очка. Да, овертайм — это сложно. Но, как мне кажется, бросать трехочковый за метр до линии через огромного Синглтона — не лучшее решение. С другой стороны, «Финал четырех» — это очень эмоциональное, сложное событие. Знаю это по себе. Хоть я и не попал в заявку, но даже на тренировках испытывал сильную нервозность.

— После матча многие болельщики критиковали Даррана Хиллиарда. Нет ощущения, что американец выпадает из системы Итудиса?

— В этом плей-офф Лиги ВТБ у него были хорошие матчи, когда он выходил и забивал два или три трехочковых подряд. Просто у него не пошло в этом матче. Да, были и ошибки в обороне, когда он не разбирался при сменах. Посмотрим, как Дарран покажет себя в матче за третье место и в финальной серии с УНИКСом. Я бы не стал говорить, что он проводит откровенно плохой сезон.

Под конец сезона Шенгелия прибавил, но в игре с «Анадолу» он, похоже, перегорел

— Пятый фол Лундберга за семь минут до конца игры сильно повлиял на атакующий потенциал команды?

— Мне показалось, что в перерыве тренер дал установку: лучше совершить фол и поставить человека на линию штрафных, чем давать забивать легкие мячи. Мы видели в начале третьей четверти жесткие фолы от Курбанова и Шенгелии. У этой тактики всегда есть обратная сторона медали: можно набрать много фолов и потерять важных игроков на концовку. Так и получилось с Лундбергом. Он выдал шикарную третью четверть. Во многом благодаря его усилиям ЦСКА вернулся в игру. В последние минуты он бы мог помочь. Шенгелия тоже рано получил четыре фола. Пришлось его прятать.

— Что скажите про грузинского форварда? Он оправдывает статус главной звезды команды? Все-таки за него заплатили солидную неустойку.

— Под конец сезона Токо сильно прибавил. За последние 3-4 недели форвард выдал много классных игр. Серия с «Зенитом» в полуфинале Единой лиги стоит особняком. В матче с «Эфесом» он набрал первые четыре очка команды, хорошо разбирался в посту, но действовал прямолинейно. Один раз обыграл Шанлы как по учебнику, а затем стал открытой книгой для больших турков. Могла сказаться и нервозность. Когда очень сильно хочешь показать себя, то перегораешь. Все-таки для него это первый «Финал четырех», он пришел в ЦСКА, чтобы побеждать. Думаю, все впереди.

С уходом Джеймса ЦСКА пришлось перестраиваться. Много агрессии в нападении шло от него. Команда прошла через этот сложный период, многие игроки пересмотрели свои роли в команде. Сильно прибавил Хэкетт. Он способен помочь везде, очень эффективен, всегда готов поделиться мячом.

— Вы упомянули Ухова, у которого заканчивается контракт с командой. ЦСКА стоит удержать его, или, возможно, стоит подписать на это место Артема Комолова из «Нижнего Новгорода» (в куларах ходят такие разговоры)?

— Комолов стал заметно сильнее в этом сезоне, выдал отличную серию с ЦСКА. Он вполне готов пойти на повышение. Если говорить про Ухова, то ему не всегда удается проводить много времени на площадке, но своими шансами он зачастую пользуется. Агрессивно играет в защите, где-то понимает, что можно лишний раз сфолить (из ограниченного количества времени). В нападении он действует просто. Не тянет на себя, получает пас на свободный бросок и реализует его. С «Эфесом» он сыграл классно. Думаю, в ЦСКА это оценят. Ваня — важный ролевой игрок ротации и один из лучших относительно молодых россиян, кто может выходить и показывать прямо сейчас.

В моем понимании Хиггинс — суперзвезда

— Матч за третье место изжил себя?

— Мотивации у игроков немного, согласен. С другой стороны, важно сказать спонсорам — мы призеры Евролиги. Плюс это дополнительные деньги для клуба, утешительный приз, перезарядка. Первую игру проиграл, вторую — выиграл. Все-таки с таким эмоциональным багажом легче будет покидать Кельн.

— Во втором полуфинале все решил бросок вашего бывшего партнера Кори Хиггинса...

— С Кори я знаком еще со времен «Триумфа». В жизни он скромный, спокойный, стабильный парень. Точно такой же он и на паркете. Сейчас он выходит на первые роли в самой звездной команде Европы. Очень рад за него.

Финал «Барселона» — «Анадолу» — будет интересным, но мне бы хотелось увидеть в решающем матче противостояние ЦСКА и «Барселоны». Это была бы более яркая афиша по всем параметрам.

— Многие считают, что Хиггинс недооценен. Про Кори говорят, что он классный игрок, но не суперзвезда.

— Я его считаю суперзвездой. Мой друг болел за него еще со времен «Триумфа» и до сих пор внимательно следит за все его играми. Недооцененный, возможно, но время расставит все на своим места. Думаю, сам Кори рад, как складывается его карьера. Лишнее внимание ему и не нужно.