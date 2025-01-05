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«Барселона» издевается над экс-игроком «Зенита». Каталонцы второй раз кинули Эртеля

«Барселона» приостановила сделку по переходу экс-игрока «Зенита» Эртеля
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Баскетболист Томас Эртель
Томас Эртель.
Фото Global Look Press
Переход француза заблокировал лично Жоан Лапорта.

Европейский баскетбол не ушел на зимние каникулы. Команды Евролиги не только продолжают биться в регулярке, но и пытаются усилить свои составы перед решающими матчами сезона. Особые страсти кипели в «Барселоне», которая отзаявила травмированного Рауля Нето (приехал подменить сломавшегося до конца сезона Николаса Лапровиттолу) и вроде бы договорилась о подписании Томаса Эртеля. Об этом написали буквально все европейские инсайдеры. Однако в итоге сделка сорвалась, а титулованный разыгрывающий отметил, что этот поступок за гранью его понимания.

Экстренная пресс-конференция

После ухода из БК «Зенит» этим летом экс-разыгрывающий сборной Франции пытался закрепиться в чемпионате Китая, но продержался в «Шэньчжэнь» всего месяц (распространенная практика для легионеров, ранее подробно писали об этом). Спустя полтора месяца появился вариант с возвращением в «Барселону» (выступал за каталонцев с 2017 по 2021 годах), которая срочно искала себе сильного первого номера.

Стороны согласовали контракт до конца сезона-2024/25, Эртель забрал детей из китайской школы и вместе со всей семьей полетел в Барселону. Однако в аэропорту узнал от своего агента, что клуб передумал подписывать контракт. Как сообщают испанские СМИ, сделку заблокировал лично босс «большой» «Барселоны» Жоан Лапорта. Томас и его агент Дэвид Карро собрали пресс-конференцию в одном из местных отелей, где баскетболист высказал все, что думает о таких раскладах.

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«Барселона» организовала перелет и медицинское обследование для Томаса, мы начали активно искать дом в городе. Но потом мне перезвонили и сказали, что сделка не состоится», — подчеркнул Карро.

Томас Эртель подтвердил, что решение о прекращении переговоров принял Жоан Лапорта. «Минут 15-20 общался с Жоаном Пеньярройя (главный тренер сине-гранатовых), и он был счастлив. Хуан Карлос Наварро, который занимает пост генменеджера, тоже был очень рад. Они хотели моего прибытия и как можно скорее. Потом тренер позвонил мне и сказал, что ему очень жаль. Президент наложил вето на этот переход».

Отметим, что это не первый случай странного поведения боссов каталонцев в отношении француза. Однако Эртель обижен еще больше. «Эта ситуация сильно отличается от той, когда организация кинула меня одного в Стамбуле в 2020 году. В этот раз я приехал с семьей и детьми. У нас куча багажа, мы забрали детей из школы. Дело уже не в деньгах. Это история за гранью моего понимания, это вопиющее неуважение», — поведал разыгрывающий.

Агент Дэвид Карро и баскетболист Томас Эртель
Дэвид Карро и Томас Эртель.
Фото AFP

Забытый в Стамбуле

Так что же было в Турции несколько лет назад? Эртель перешел в «Барселону» в 2017 году и несколько сезонов был основным разыгрывающим команды, но в последний год Светислава Пешича в Каталонии (2019/20) ситуация изменилась. Стареющий серб выбрал француза жертвой и практически не выпускал в решающих матчах. Как итог — звездная «Барса» не смогла выиграть чемпионат, уступив решающий матч «Финала четырех» «Басконии» под руководством Душко Ивановича (сокращенный сезон из-за пандемии коронавируса разыгрывали без полноценного плей-офф).

Летом команду возглавил Шарунас Ясикявичюс, который дал добро на продление контракта с Эртелем. Но отношения литовца и француза не заладились с самого начала. Томас стал только третьей опцией тренера на позиции первого номера (после Ника Калатеса и Леандро Бальмаро), а потом и вовсе перестал выходить на площадку.

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Звездного баскетболиста ситуация не устраивала, и он попросил своего агента Мишко Разнатовича найти ему новый клуб. В «Реале» были заинтересованы взять Томаса вместо уехавшего в НБА Факундо Кампаццо, но сам француз сделал все возможное, чтобы испортить потенциальный трансфер. Он выложил в своих социальных сетях фото... в форме футбольного «Реала».

Спустя час француз удалил пост, но было уже поздно. Скрин разлетелся по Сети, а пользователи нещадно критиковали действующего игрока «Барсы». В каталонском клубе решили избавиться от разыгрывающего, чего бы им это ни стоило. Спустя несколько недель стороны вроде нашли выход из ситуации. Эртель должен был перейти в «Фенербахче», а из турецкой команды в обратном направлении последовать Лео Вестерманн, с которым Ясикявичюс работал в «Жальгирисе». Вестерманн расторг контракт с «Фенером», а Эртель прилетел в Стамбул с «Барселоной» (на матч с «Анадолу»), чтобы обсудить детали соглашения с турками.

Томас Эртель
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Eurohoops сообщил, что это Разнатович убедил «Барсу», что Томас вел переговоры с «Фенербахче». Однако выяснилось, что Эртель общается не с турецким клубом, а с «Реалом». В ответ на это руководство «Барсы» решило не брать Томаса в свой чартер после игры, и вернуться в Испанию без игрока. Баскетболист не поверил этому, но в какой-то момент остался один на пустой арене. «Оказалось, что «Барса» оставила Эртеля одного в Стамбуле. К счастью, нашелся бывший одноклубник Бобуа, который смог подобрать его и отвезти в отель», — рассказал президент чемпионата Испании Альфонсо Рейес.

Профсоюз игроков Евролиги и многие звездные баскетболисты назвали поведение клуба непростительным: «Не понимаю, как они могли не позволить ему сесть в самолет. Всегда считал «Барсу» одним из золотых стандартов Евролиги, но если все было именно так, то это действительно позор, — возмущался один из главных скандалистов европейского баскетбола Майк Джеймс. — Вы не имеете права указывать игроку, где ему выступать, если он вам не нужен. Это бессмысленно. А что, если теперь он заразится коронавирусом, серьезно заболеет и не сможет вернуться к семье в течение трех недель?»

«Не пустили в самолет? Хотите сказать, что ему нельзя домой? У человека есть семья, — написал бывший игрок «Барсы» и «Маккаби» Тайрис Райс. — Надеюсь, что он действительно перейдет в «Реал», если это возможно. Потому что, клянусь Богом, если бы у меня была такая возможность, я бы перешел именно в мадридский клуб».

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Один из руководителей клуба Альбер Солер так объяснил этот инцидент: «Когда нам сообщили о переговорах Эртеля с другой испанской командой, мы приняли решение, что он не вернется в «Барсу». Решили не брать в его в клубный самолет. Но его не бросали в Стамбуле без помощи. Команда покрыла стоимость отеля и обратного билета. Томас больше не является членом нашей команды. Мы посодействуем его уходу. Если он перейдет в другую испанскую команду, «Барса» не выплатит ему компенсацию».

Эртель вернулся в столицу Каталонии на следующий день. Агенты угрожали «Барсе» судом, но клубный офис выдержал натиск, не отпустив Томаса в ряды главных конкурентов. Сага закончилась тем, что только ближе к концу января разыгрывающий официально покинул клуб, присоединившись к «Виллербану» Тони Паркера. А Вестерманн в статусе свободного агента все-таки воссоединился с Ясикявичюсом.

Баскетболист Томас Эртель
Фото Global Look Press

Неудачная вечеринка

Летом 2021-го Эртель все-таки перешел в «Реал», подписав контракт по схеме 1+1. В Мадриде Томас получил важную роль. В первой половине сезона он регулярно выходил в стартовой пятерке, показывал хорошую статистику, а его новая команда смогла дважды обыграть «Барселону» в решающих матчах сезона. В полуфинале Евролиги (86:83) и в финальной серии чемпионата Испании (3:1).

Правда, сделала это без Эртеля в составе. Причиной отстранения стал инцидент, который, случился в апреле — в заключительном матче регулярного сезона Евролиги. Как сообщала Marca, Эртель и Трей Томпкинс (также присоединился к «Зениту» в межсезонье) были замечены на вечеринке вместе с Гершоном Ябуселе в столице Греции за день до матча с «Панатинаикосом». Игроки вернулись в отель, когда уже рассвело.

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«Реал» потерпел поражение от «Пао» (86:87), а Эртель стал самым результативным в своей команде, набрав 18 очков за 19 минут на паркете. Томпкинс тоже провел хороший матч (8 очков, 2 подбора, 2 передачи). Но их не простили, в отличие от Ябуселе, который за три недели до этого подписал долгосрочный контракт с «Реалом».

Спустя девять дней игроки вернулись к тренировкам, но последние два месяца сезона Эртель или не попадал в заявку (как в «Финалом четырех»), или проводил матчи на скамейке.

«Не Ласо выгнал Эртеля, — резюмировал отсутствие француза главный тренер «Реала», — Он сам себя выгнал. Неужели вы думаете, что я перестал его ставить из-за одного проступка? Это было бы глупо. Томас — один из пяти-шести самых талантливых игроков, что были у меня в командах, но я считаю, что команда побеждает и проигрывает как единое целое».

Баскетболист Томас Эртель
Фото Global Look Press

Сам Эртель болезненно отреагировал на эти слова. «Мы поговорили с Ласо в Мадриде. Он принял мои извинения, и показалось, что инцидент исчерпан. Я продолжал готовиться ко всем играм с полной самоотдачей, но не получал своего шанса. Теперь все будут вспоминать тот инцидент [в Афинах] и тот факт, что я не играл последние два месяца. Меня больше всего беспокоит то, что эти истории влияют на мой имидж. Я не хочу, чтобы люди видели меня таким, каким я не являюсь на самом деле. Я просто увлечен баскетболом, стараюсь изо всех сил и хочу выигрывать Кубки», — заключил Эртель в интервью Basketnews.

По окончании сезона-2021/22 «Реал» убрал Ласо и не воспользовался опцией в контракте Эртеля. В итоге француз переехал в Россию, где хотел завоевывать трофеи с Чави Паскуалем. Однако за два года выиграть Лигу ВТБ так и не получилось. В сезоне-2022/23 сине-бело-голубых в полуфинале остановил УНИКС, а в сезоне-2023/24 ЦСКА. В шестом матче с армейцами именно Эртель сделал ключевую потерю в концовке.

Баскетбол
БК Барселона
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