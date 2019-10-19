Жоан Плаза: «Зенит» нашел пути решить свои проблемы в матче с «Олимпиакосом»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после победы над «Олимпиакосом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (77:68) отметил, что гордится своей командой.

— Я очень счастлив, потому что это наша первая победа в Евролиге, — цитирует пресс-служба клуба Плазу. — Для многих игроков это тоже первая победа в их карьере на таком уровне. Против «Барселоны» и даже против «Альбы» мы выдавали неплохие отрезки, но тогда не заслуживали победы, однако сегодня мы одолели одну из сильнейших команд в Европе и полностью это заслужили. Не нужно никому объяснять, как опасен «Олимпиакос» и как сильны его игроки, например, Спанулис. В составе «Зенита» все играли командно, выкладывались на 100 процентов, и я горд, потому что матч иногда складывался не так, как нам бы хотелось, но мы нашли пути решить свои проблемы.

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