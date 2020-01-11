Жоан Плаза: «Зенит» начинает вторую половину в Евролиге и планирует показать лучшую картину"

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после победы над «Химками» в матче регулярного чемпионата Евролиги (83:81) отметил, что рассчитывает вторую половину сезона провести лучше.

— Мы знаем, как сложно играть против «Химок», — цитирует пресс-служба клуба Плазу. — Они очень талантливы, дважды обыграли нас на нашей площадке. И мы знали, что если не сыграть хорошо в защите, то у нас нет шансов, потому что у соперника второе нападение в Евролиге. Кроме того, было очень важно контролировать подборы в обороне. Для нас эта победа очень важна, потому что мы начинаем вторую половину в Евролиге и планируем показать лучшую картину. Надеюсь, все будут здоровы.