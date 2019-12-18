Жоан Плаза: «Зенит» был лучше соперника в подборах и в передачах"

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после поражения от «Маккаби» в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что его команда была лучше соперника в подборах и передачах.

— Поздравляю «Маккаби», они заслужили победу, — цитирует пресс-служба клуба Плазы. — Мы старались как можем, чтобы бороться сегодня, и в первой половине показывали неплохую игру. Но во второй они начали играть более агрессивно, начали использовать ситуации один на один, лучше подбирали. Они в принципе лучшая команда Евролиги по подборам, по перехватам, и в третьей четверти они просто это доказали. Мы сегодня были лучше соперника в подборах и в передачах, а в остальных показателях проиграли не так много. Что нас действительно убило сегодня, так это трехочковые. В любом случае, мы уступили отличной, талантливой команде, которая проводит отличный сезон.

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