Жоан Плаза: «У «Зенита» слишком много травм, но не хочу сейчас на это жаловаться»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после поражения от «Фенербахче» в Евролиге отметил, что его команда плохо провела вторую четверть. Также он добавил, что в его коллективе слишком много травм.

— «Фенербахче» сегодня заслужил эту победу в общем и целом. У нас была очень плохая вторая четверть, по ходу которой соперник и создал тот задел, который стал решающим, — цитирует пресс-служба клуба Плазу. — Иногда он делал это благодаря своему таланту, но иногда — за счет наших глупых потерь и сумасшедших бросков. Нам нужно научиться контролировать эти моменты. Но мы все еще учимся, и я рад тому, как моя команда отреагировала на отставание во второй половине. У нас слишком много травм, но не хочу сейчас на это жаловаться.