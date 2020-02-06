Жоан Плаза: «У «Зенита» слишком много травм, но не хочу сейчас на это жаловаться»
Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после поражения от «Фенербахче» в Евролиге отметил, что его команда плохо провела вторую четверть. Также он добавил, что в его коллективе слишком много травм.
— «Фенербахче» сегодня заслужил эту победу в общем и целом. У нас была очень плохая вторая четверть, по ходу которой соперник и создал тот задел, который стал решающим, — цитирует пресс-служба клуба Плазу. — Иногда он делал это благодаря своему таланту, но иногда — за счет наших глупых потерь и сумасшедших бросков. Нам нужно научиться контролировать эти моменты. Но мы все еще учимся, и я рад тому, как моя команда отреагировала на отставание во второй половине. У нас слишком много травм, но не хочу сейчас на это жаловаться.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2020/02/05/fenerbakhche-uvozit-iz-sankt-peterburga-tyazheluyu-pobedu/