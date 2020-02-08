Жоан Плаза: «У «Зенита» было отвратительное начало»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после поражения от «Панатинаикоса» в матче регулярного чемпионата Евролиги (81:96) отметил, что команда отвратительно начала встречу.

— Поздравляю «Панатинаикос», они заслужили победу, — цитирует пресс-служба клуба Плазу. — У нас было отвратительное начало. Нужно еще посмотреть видео, но статистика говорит, что мы получили от соперника 30 очков в быстрых отрывах. Мы проиграли на подборах, «Пао» не позволил нам набрать свои традиционные цифры на отскоках в нападении. А еще у нас было 20 потерь, мы бросили на 15 меньше штрафных, да и процент попаданий оставлял желать лучшего. Но даже со всеми этими проблемами мы все еще были в игре, у нас были шансы сравнять счет несколько раз в третьей четверти. Нам нужно понять, почему мы так плохо начинаем матчи, но я рад, что мы сумели отреагировать на такое слабое начало.