Жоан Плаза: «Сегодня у «Зенита» не полетело»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после поражения от «Баварии»? в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что у российской команды не полетело.

— Возможно, нам нужно найти причину такого плохого процента попаданий с трехочковой линии, — цитирует пресс-служба клуба Плазу. — У четырех игроков суммарный показатель — 3/24. Я знаю, что наши средние показатели в этом — 10/26. Но сегодня у нас не полетело... Причем, знаете, я помню только один «плохой» бросок, остальные были подготовленные. Кроме того, мы плохо играли под кольцом, в «краске». Одна из причин, почему мы проиграли — это то, как мы начали третью четверть. В любом случае, это не отговорки, «Бавария» победила потому, что заслужила это. Мы знаем, как тяжело выиграть здесь, в Мюнхене. Мы весь матч старались навязать им борьбу, но соперник был лучше.

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