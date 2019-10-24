Жоан Плаза после поражения от «Панатинаикоса» заявил, что гордится игроками «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза после поражения от «Панатинаикоса» (79:89) в 4-м туре регулярного чемпионата Евролиги отметил, что гордится своей командой.

— Как я сказал игрокам в раздевалке, я горжусь ими, — цитирует главного тренера «Зенита» официальный сайт клуба. — Они боролись, пусть иногда играли не очень дисциплинированно, но они действительно старались. В последней четверти у нас были шансы обыграть эту команду, и, хотя мы не обыграли ее, мы смотрелись неплохо. Как я обычно говорю, для команды вроде нас, которая играет против клуба уровня «Панатинаикоса» и играет до последнего, до последнего имеет шансы на победу... Я просто горжусь своими игроками.

Если говорить чисто по игре, то в моменты, когда мы можем переломить игру, надо держаться... Когда мы столько мажем с линии штрафных, бросаем мимо открытые трехочковые. Конечно, игроки сделали все возможное, их нельзя винить. Но мы должны учиться играть под таким давлением, и мы будем учиться.