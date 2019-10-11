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Жоан Плаза: «Наша игра в последней четверти касается не наших физических аспектов, а психологического настроя»

11 октября 2019, 23:53
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Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза оценил игру команды в матче с «Барселоной» (63:87).

— Поздравляю «Барселону» с заслуженной победой, они заслужили ее сегодня больше, чем мы, — приводит слова тренера официальный сайт «Зенита». — Наша игра в последней четверти касается не наших физических аспектов, а скорее психологического настроя. Мы сделали на 9 потерь больше, чем «Барселона», и это значит, что у них было на 9 атак больше, чем у нас. Мы выбросили больше трехочковых, но соперник был точнее. Нужно быть сильным и не расслабляться, когда у соперника «полетело». Мы сегодня это сделали.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2019/10/11/zenit-v-upornoy-borbe-ustupil-barselone/

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